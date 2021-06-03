Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına aldığı biri kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun karayolunda yaptıkları uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki A.Ç. adlı kadın ile E.E. isimli erkek şahsın üzerinde yapılan aramada, 30,13 gram metamfetamin ile 0,26 gram bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ile 2 adet 7,65 çapında ruhsatsız silah ve silahlara ait şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden A.Ç. isimli kadın, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan; E.E. isimli erkek şüpheli de hem uyuşturucu hem de silah ticareti yapmak suçlarından tutuklandı. Şüpheliler, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.