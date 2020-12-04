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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Asayiş 04.12.2020, 11:28
Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı O.C.’yi yakaladı. Gözaltına alınan O.C.’nin ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde 50,06 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 kapsül sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparat ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.C. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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