Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Ş.’yi takibe altı. M.Ş. ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,49 gram bonzai ( sentetik kannabinoid) maddesi ve 15 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, olayla ilgili M.Ş. gözaltına alındı. M.Ş.’nin ikametinde yapılan aramada; 1,32 gram metamfetamin maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 kapsül sentetik ecza, 15 adet 7,65 mm çapında dolu fişek ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.