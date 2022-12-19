Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takipte, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen O.E.K. ile fiziki temas kuran 2 ayrı kullanıcı şahıstan 0,47 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi. Söz konusu şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Soruşturmanın devamında şüpheli O.E.K.’nin ikametinde yapılan aramada, 7 paket halinde toplam 16,60 gram esrar maddesi, 1,01 gram metamfetamin maddesi, 15 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 2 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 650 TL para ele geçirildi. O.E.K. isimli şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.