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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 14.12.2020, 17:09
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K. adlı şahsı 203 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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