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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 10.12.2020, 14:50
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Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen E.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen E.K. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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