Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir kişi ise beraat etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada haklarında ’uyuşturucu ticareti’ suçundan dava açılan V.K. ve G.T.’nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, V.K.’yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, G.T. ise beraat etti.