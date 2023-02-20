Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan şahıs, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Hasan A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme, sanığı uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve ayrıca 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı.