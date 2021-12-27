Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde bonzai ile yakalanan B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.A. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada B.A. mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.