banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Uyuşturucu ticaretine 10 yıl 5 ay hapis

Samsun’da bir kişi ’uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Asayiş 17.06.2022, 17:08
Uyuşturucu ticaretine 10 yıl 5 ay hapis

Samsun’da bir kişi ’uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakkında ’uyuşturucu ticareti’ suçundan dava açılan Ü.O.’nun yargılanması sona erdi. Mahkeme, Ü.O.’yu ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırdı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu