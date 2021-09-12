banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahsın "limandaki konteynerleri de çekin" demesi dikkat çekti

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yakalanan bir kişi adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen kameraya "Limandaki konteynerleri çek konteynırları" demesi dikkat çekti.

Asayiş 12.09.2021, 16:39
Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahsın "limandaki konteynerleri de çekin" demesi dikkat çekti

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yakalanan bir kişi adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen kameraya "Limandaki konteynerleri çek konteynırları" demesi dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bin 540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili firarda olduğu ileri sürülen E.Y. narkotik polisinin takibi sonucu Soğuksu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. E.Y., Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hastanede sağlık raporu alınıp Samsun Adliyesine götürülen E.Y. kendisini görüntüleyen kameraya yüzündeki maskeyi açarak, " Limandaki konteynerleri çek konteynerleri. Ne yapmışım da beni çekiyorsunuz" demesi dikkat çekti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Fenerbahçe 4 10
3. Konyaspor 4 10
4. Trabzonspor 3 9
5. Hatayspor 4 7
6. Karagümrük 4 7
7. Galatasaray 3 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 5
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Bandırmaspor 4 6
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 4 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Boluspor 3 3
14. Balıkesirspor 2 3
15. Denizlispor 4 3
16. Menemenspor 4 3
17. Bursaspor 3 1
18. Altınordu 3 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Real Madrid 3 7
5. Sevilla 3 7
6. Barcelona 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0