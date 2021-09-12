Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahsın "limandaki konteynerleri de çekin" demesi dikkat çekti

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yakalanan bir kişi adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen kameraya "Limandaki konteynerleri çek konteynırları" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde bin 540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili firarda olduğu ileri sürülen E.Y. narkotik polisinin takibi sonucu Soğuksu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. E.Y., Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hastanede sağlık raporu alınıp Samsun Adliyesine götürülen E.Y. kendisini görüntüleyen kameraya yüzündeki maskeyi açarak, " Limandaki konteynerleri çek konteynerleri. Ne yapmışım da beni çekiyorsunuz" demesi dikkat çekti.