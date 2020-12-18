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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun’da bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 18.12.2020, 21:32
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Samsun’da bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen Y.E.B. isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmalarda şüpheli şahıs ile temas kuran 1 kullanıcıdan 0,11 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Narkotik polis tarafından gözaltına alınan Y.E.B.’nin ikametinde yapılan aramada 0,75 gram esrar maddesi ile 0,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Y.E.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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