Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E.B.’yi takibe aldı. Narkotik polisi şüpheli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Söz konusu şahıs hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Soruşturmanın devamında E.B.’nin ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde 1,44 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B. ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.