Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu madde ve silahla yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen O D.’yi (27) takibe aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aracıyla uyuşturucu sattığı ileri sürülen O.D.’yi Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çatalçam Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. O.D. ile birlikte 9 paket satışa hazır metamfetamin maddesi, hassas terazi, 3 gram kubar esrar, 16 adet sentetik ecza, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan O.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.