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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
G.G.Ö.," UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK" SUÇUNDAN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 20.07.2020, 14:45
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Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen G.G.Ö.’nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 12 paket halinde 68 gram bonzai, 27 adet uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen ağzı kilitli poşet ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 135 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.G.Ö.," uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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