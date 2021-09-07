Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ iddia edilen 1 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine S.K. isimli şahtı takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda şüpheli şahsı 3 paket halinde 5,29 gram metamfetamin maddesi, 5,91 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ile birlikte yakaladı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 24,48 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.