Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan F.M. isimli şahıs ile birlikte yakalanan 1 kullanıcıdan 12 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.M.’nin üzerinden 6 paket halinde 13,11 gram esrar maddesi ve 56 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.M. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.