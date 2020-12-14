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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun’da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Asayiş 14.12.2020, 14:20
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Samsun’da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K. adlı şahsı 203 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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