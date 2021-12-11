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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.
Asayiş 11.12.2021, 13:10
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde G.T.’nin içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 92,79 gram metamfetamin maddesi ve 13 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.