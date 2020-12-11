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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracında 250 adet uyuşturucu hap elde edilen şüpheli şahıs, tutuklandı.
Asayiş 11.12.2020, 16:32
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracında 250 adet uyuşturucu hap elde edilen şüpheli şahıs, tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurmuştu.
Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan C.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada; 250 adet ekstasy hap ele geçirilerek C.Ö., gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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