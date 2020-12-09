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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun’da ikametinden 7 paket halinde esrar ele geçen bir kişi çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Asayiş 09.12.2020, 17:33
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun’da ikametinden 7 paket halinde esrar ele geçen bir kişi çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen O.T.’nin kaldığı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 7 paket halinde 36,56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.T., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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