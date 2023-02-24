Uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağarken, 1 kişi ise beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında soruşturma başlatılan M.Y., T.K., G.Y. ve F.İ. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, M.Y. 15 yıl 7 ay 15 gün ve 31 bin 240 lira adli para cezasına, T.K. 11 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 22 bin 920 lira adli para cezasına ve G.Y. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırılırken, F.İ. ise beraat etti.