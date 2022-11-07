Uyuşturucu ticaretinden 4 sanığa 12,5’ar yıl hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 4 kişi, yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis ve 25’er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 6 kişinin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar U.S., M.E., B.T. ve E.T.’yi 12 yıl 6’şar ay hapis ve 25’er bin lira da adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan B.T. adlı kadın ile İ.K. ise beraat etti.