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Uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL'DAN SAMSUN'A UYUŞTURUCU GETİRİRKEN NARKOTİK POLİSİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANARAK GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 23.10.2020, 10:32
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Uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö.’yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 157,27 gram metamfetamin, 1,35 gram kokain, 1 adet captagon ve 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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