Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye toplam 26 yıl 11 ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 kişi toplam 26 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan E.K. ve U.Ş.’nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, E.K. 16 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, U.Ş.’ye ise 10 yıl hapis ve 20 bin 830 lira adli para cezası verildi.