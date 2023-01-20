Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye ceza yağdı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişi mahkemece 12 yıl 6’şar ay hapis ve ayrıca 25’er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde durdurdukları 06 plakalı bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta bulunan B.Ç. ve S.G., 72,25 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından "Uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.Ç. ve S.G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme tutuklu sanık B.Ç. ile tutuksuz olarak yargılanan S.G.’yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis ve ayrıca 25’er bin lira da adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme B.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz olarak yargılanan S.G. ise kararla birlikte tutuklanmasına karar verilip Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.