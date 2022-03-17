Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 1’i kadın 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine A.Ç.(27) ile K.T.(22) adlı kadını gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. ve K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.