Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 4’er yıl 2’şer ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kişi yargılandıkları mahkemece 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan haziran ayında tutuklanan A.E.B. ve E.İ.’nin yargılanmaları sona erdi. Her iki şahıs mahkemece 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyelerine karar verildi.