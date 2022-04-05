Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi extacy hapla yakaladı. Gözaltına alınan Ş.T., T.K. ve D.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.T. ve T.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.