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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.
Asayiş 05.04.2022, 17:36
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi extacy hapla yakaladı. Gözaltına alınan Ş.T., T.K. ve D.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.T. ve T.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.