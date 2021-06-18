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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 18.06.2021, 16:23
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20,51 gram bonzai, 2,15 gram esrar maddesi, 51,35 gram metamfetamin maddesi, 19,95 toz esrar maddesi, 137 kapsül sentetik ecza hap, 8 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınan B.Ş., B.B. ve A.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ş. ve B.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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