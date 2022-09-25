Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretinden 18 yıl 29 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 18 yıl 29 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.’yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.