Uyuşturucu ticaretinden 13 yıl hapis cezası alan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) titiz çalışması sonucu 2 yıl sonra yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki yıldır firari olan Ş.D., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.