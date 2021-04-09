banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü

Çorum’da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi narkotimler tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 09.04.2021, 16:15
2
Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara suçüstü

Çorum’da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi narkotimler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Narkotimlerin yaptığı aramada, uyuşturucu satan şahıstan 17 adet sentetik ecza ve satışa hazır 4 parça halinde toplam 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu alan diğer şahsa ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan işlem yapılmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu