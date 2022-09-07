Son Dakika
Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhtarın yerine kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.
Asayiş 07.09.2022, 13:43
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhtarın yerine kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe kırsal Mahalle Muhtarı Salih T., 2011 yılında uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. O dönemde muhtar olmayan ve tutuksuz yargılanan Salih T., önceki gün mahkeme tarafından tutuklandı. Muhtar cezaevine gönderilirken yerine ise kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yü
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
22
az bulutlu
Sayfalar Tümü