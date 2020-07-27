Uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ. OPERASYON NETİCESİNDE, 3’Ü YABANCI UYRUKLU 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞAHISLARDAN 5’İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEME SONUCUNDA TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde sevk ettiği ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların ihbarı üzerine harekete geçti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri tarafından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3’ü yabancı uyruklu toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 495 gram afyon sakızı, 154 gram skunk, 14 gram metamfetamin, 11 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan, şahıslar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 6 şahıstan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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