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Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
ANTALYA’DA DÜZENLENEN 13 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Asayiş 16.07.2020, 17:22
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Antalya’da düzenlenen 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Temmuz Pazartesi günü il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma düzenlendi. Gerçekleştirilen 13 operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Toplamda ise 385,5 gram esrar, 1,6 gram eroin, 0,7 gram kokain, 107,8 gram metamfetamin, 0,88 gram ve bonzai, 1 adet sentetik ecza hap, 8 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 26 adet fişek ve 13 bin 370 TL para ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
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