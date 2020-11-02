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Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

BURSA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Asayiş 02.11.2020, 14:07
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Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.O. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi gözaltına aldı. E.O. isimli kişinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.O. ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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