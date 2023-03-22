Uyuşturucu ticareine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Ö. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan A.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.