Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizleyen zanlı tutuklandı

Samsun’da polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde uyuşturucuların yanı sıra kitap içine yerleşmiş uyuşturucu tartmada kullanılan hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 57 gram toz esrar, 1,17 gram kubar esrar, 2 paket halinde 3,45 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 5 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Polis evde yaptığı aramada ise uyuşturucuları tartmada kullanılan hassas terazinin içi oyulan kitaba yerleştirilerek gizlenmiş olduğunu tespit etti.

Polisteki sorgusu tamamlanan R.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.