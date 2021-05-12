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Uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilirken bir zanlı tutuklandı.

Asayiş 12.05.2021, 11:50
Uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bin 116 uyuşturucu hap ele geçirilirken bir zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana’dan satın aldığı uyuşturucu hapları Kahramanmaraş’a getirerek satacağı ihbarı üzerine H.A’nın (23) kullandığı aracı takibe alındı. Ekipler uygulama noktasında durdurdukları araçta 15 gram toz haline getirilmiş sentetik uyuşturucu ve bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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