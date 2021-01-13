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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Asayiş 13.01.2021, 09:19
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Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, tespit edilen şahısların yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda ev ve iş yerinde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen A.Ö., B.D., A.T., F.T. ve E.E. adlı 5 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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