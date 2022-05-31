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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 31.05.2022, 09:50
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.Y R.B T.Ç E.S. ve R.M. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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