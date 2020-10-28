Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
ADANA’DA TORBACI DİYE TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK VAKTİ DÜZENLENEN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yapan 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskınlar şahısların evleri narkotik köpekler eşliğinde didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve ticaretini yaptığı öğrenildi
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