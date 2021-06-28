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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 75 bine yakın hap ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirilirken, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Asayiş 28.06.2021, 08:51
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 75 bine yakın hap ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirilirken, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, Karşıyaka ve Buca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirildi.

Öte yandan, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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