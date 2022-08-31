Uyuşturucu tacirlerine jandarma operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 700 gram kubar esrar, 265 gram metamfetamin, 23 skunk bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 168 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde İ.E. simli şüpheliye ait ev ve eklentilerine yapılan operasyonda, 265 gram metamfetamin, 8 kilo 700 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 10 kök kenevir bitkisi, 23 skunk bitkisi, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 168 tabanca mühimmatı, 72 av tüfeği mühimmatı, esrar öğütme aparatı, 2 laptop, kamera kayıt cihazı ve ekranı, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak İ.E. gözaltına alındı.