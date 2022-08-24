Uyuşturucu tacirlerine jandarma engeli: 5 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekiplerince 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 buçuk kilo kubar esrar, 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı, Kaynarca ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 3 buçuk kilogram kubar esrar, 150 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin A.M., A.Ç., N.K. ile oğlu K.K., ve Ö.T. gözaltına alındı.