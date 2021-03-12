Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu kullanımına ve ticaretine yönelik operasyonda biri bayan iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu tartmaya yarayan hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparatlar ele geçirdi.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satan ve kullanan şahıslar ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde birisi bayan iki şahısın üzerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada, çıkılar halinde satışa hazır vaziyette toplam 10.20 gram metanfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparatlar, uyuşturucu madde satışından elde edilen bir miktar para, cam aparat yapmak için kullanılan piknik tüpleri, çok miktarda cep telefonu, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan alumünyum folyolar ele geçirildi.

Operasyonda T.D. (26) ve K.İ.A (22) isimli şahıslar göz altına alındı. Şahısların Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.