Uyuşturucu tacirleri polise yakalanmamak için bunu da yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerinin pipet içindeki uyuşturucu trafiğini bozdu. Yapılan operasyonda 55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs operasyonla yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; satışa hazır mavi renkli pipetler içerisinde toplam 55 gram Metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 16 adet uyuşturucu madde ambalajlanmasında kullanıldığı değerlendirilen plastik pipet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 930 TL para ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, şüpheli diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.