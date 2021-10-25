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Uyuşturucu tacirleri nefes kesen kovalamaca sonucunda yakaladı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kullandıkları araç ile kaçan iki kişi, çöp konteyneri ile bazı araçlara çarptı. Kısa süre sonra yakalanan araçta yapılan aramada 10 paket halinde 57,55 gram metamfetamin ve 1 adet hassaz terazi ele geçilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 25.10.2021, 10:49
Uyuşturucu tacirleri nefes kesen kovalamaca sonucunda yakaladı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kullandıkları araç ile kaçan iki kişi, çöp konteyneri ile bazı araçlara çarptı. Kısa süre sonra yakalanan araçta yapılan aramada 10 paket halinde 57,55 gram metamfetamin ve 1 adet hassaz terazi ele geçilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmaları’ kapsamında uyuşturucu ticareti yapan şahısların kullandığı 07 AOH 646 plakalı Tofaş marka otomobili Sanayi Mahallesi çevresinde takibe aldı. Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil ile narkotik ekipleri arasında yaşanan amansız kovalamaca sırasında yol üzerinde çöp konteynerine ve bazı araçlara çarparak kaçan araç, Sanayi Mahallesi 2010 Sokak üzerinde durdurulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Toplamda 57,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Muhafaza altına alınarak Emniyet Müdürlüğü bahçesine çektirilen araçta, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı doğrultusunda Narkotik Köpeği Pars’ın da katılımıyla yapılan aramada; 0.94 gram, 1,22 gram, 0,95 gram, 1,11 gram, 1,12 gram, 0,95 gram, 0,91 gram, 0,98 gram olmak üzere 8 adet paketlenmiş şekilde metamfetamin maddesi, 1 adet şeker kutusu içerisinde 11,67 gram metamfetamin maddesi 1 adet büyük paket içesinde 38,68 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 57,55 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklandılar

Otomobilde yakalanan 24 suçtan kaydı bulunan Yusuf Z. ve 11 suçtan kaydı bulunan Osman Ö. İsimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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