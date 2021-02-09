Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Mudanya Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı.

Mudanya Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, titizlikle yaptığı takip sonunda bir otomobil içinde M.K., A.H., F.Ç. ve U.K.’yi kullandıkları otomobilin içinde uyuşturucu pazarlığı yaparken baskın yaptı. Polisleri bir anda karşılarında gören uyuşturucu tacirleri ellerindeki uyuşturucuları yok etmeye çalışsalar da başaramadı. Araç içinde yapılan aramada 17,71 gram metamfetamin, hassas terazi, cam aparat ve 150 lira para ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kayıtlı olan şahıslardan M.K. ve A.H. serbest kalırken, F.Ç ve U.K. uyuşturucu ticareti yapmaktan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.